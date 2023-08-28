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واد زم. الشرطة توقف مواطن مغربي يحمل الجنسية الأمريكية

2023-08-28 / 21:27
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم ، في الساعات الأولى من صباح يومه الاثنين 28 غشت الجاري ، من توقيف مواطن مغربي يحمل الجنسية الأمريكية ، يبلغ من العمر 23 سنة ، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب وحيازة مواد تحتوي على مكونات مخدرة.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية إصابة أربعة أشخاص بأعراض تسمم غذائي وهلوسة مما استدعى نقلهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية ، وذلك بعد استهلاكهم لقطع حلوى استقدمها المشتبه فيه من الخارج ، تحتوي على مستخلص مادة القنب الهندي المخدرة .

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه ، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز خمس قطع من المواد الاستهلاكية التي تحتوي على هذه المادة المخدرة .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية ، وتحديد العلاقة بين حالات التسمم المسجلة وقطع الحلوى المستهلكة والتي يجري حاليا إخضاعها للخبرات العلمية

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