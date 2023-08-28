سيناتورة فرنسية ..انتهاكات حقوق الإنسان” تطال الناشطين في منطقة القبائل بالجزائر

هبة بريس _ الرباط

لم تجد وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا من طرقة للرد على سؤال لسيناتورة تنتمي لتيار اليمين سوى التهرب من الجواب

وطالبت السيناتورة من الوزيرة الفرنسية إبداء موقف رسمي مما وصفتها بـ”انتهاكات حقوق الإنسان” التي تطال الناشطين ومعتنقي المسيحية في منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية في الجزائر.

وتجاهلت ، كولونا التعليق تماما على الجزء الأول المتعلق بالناشطين السياسيين في منطقة القبائل، متجنبة بذلك الدخول في أزمة دبلوماسية جديدة مع الجزائر

واكتفت كولونا مقابل ذلك بالرد على السؤال المتعلق بقمع المسيحيين في الجزائر دون التركيز على منطقة القبائل بعينها.

وقالت في إجاباتها إن “فرنسا تحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل مكان في العالم، ولا سيما احترام حريات الرأي أو الدين أو المعتقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 18 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية لعام 1966”.

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