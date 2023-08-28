بنموسى بسطات يتفقد مؤسسات التعليم قبيل الدخول المدرسي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

حط وزير التربيــة الوطنيــة والتعليم الأولي و الرياضة شكيب بنموسى، الرحال اليوم الاثنين بمنطقة امزاب لتفقد المدرسة الجماعاتية اولاد احمد التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، وهي الزيارة التي شكلت مناسبة للتواصل والتفاعل المباشر مع الفاعلين التربويين، وتقدير المجهودات المبذولة من طرف جميع نساء ورجال التعليم الذين يعملون في الميدان، باعتبارهم الركيزة الأولى لإنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق جودة التعليم المقدم لبناتنا وأبنائنا.

زيارة الوزير التي تأتي في إطار الترتيبات المتخذة على مستوى المؤسسات التعليمية لانطلاق الدخول المدرسي 2024/2023 تحت شعار “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع “و بالموازاة مع التنزيل الفعلي لبرامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022 – 2026، اطلع من خلالها رفقــة الوفــد المرافــق له ، على البنيــة التربويــة بالمدرســة الجماعاتيــة المحدثة خلال هذه السنة، حيث قدمــت لــه شروحــات و إحصائيات حول الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2024/2023 بإقليم سطات تتعلق بالعرض المدرسي و البناءات المحدثة و عمليات التأهيل المندمج و خدمات الدعم الاجتماعي والبنية المادية والتربوية والبشرية، كما تم إطلاعه على مؤشرات التمدرس بالمديرية الإقليمية لسطات وتطورها بالأسلاك التعليمية الثلاث كما قدمت معطيات و إحصائيات حول المدرسة الجماعاتية وكذا حول بنيتها المادية و التربوية.

كما زار الوزير الذي كان مرفوقا بمدير الأكاديمية والمدير الإقليمي للوزارة بسطات ووفــد من رؤســاء الأقسام و المصالــح بالأكاديميــة والمديرية الإقليميــة بسطات ، والسلطــات المحليــة ، وممثلــي الهيئات المنتخبة، والأطر العاملة بالمدرســة الجماعاتيــة، الحجرات الدراسية للمدرسـة الجماعاتيـة ،و قاعة التعليم الأولي وقاعة متعددة الاختصاصات و جناح المطعم و إدارة المؤسسة التعليمية.

و يأتي بناء المدرسة الجماعاتية أولاد امحمد في إطار توسيع شبكة المدارس الجماعاتية، وكذا تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51,17 وكذلك في إطار توسيع العرض المدرسي و محاربة ظاهرتي الهدر و الانقطاع المدرسي و حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص و توفير الظروف المناسبة للتمدرس ولاسيما تشجيع الفتيات على ولوج المؤسسات التعليمية و متابعة دراستهن بشكل جيد.

و للإشارة ، فإن المدرسة الجماعاتية تضم بنيتها المادية 16 قاعة منها 14 حجرة دراسية وقاعة للتعليم الأولي و قاعة متعددة الاختصاصات و مطعم و مرافق صحية، و تضم بنيتها التربوية على ست مستويات من الاول الابتدائي الى السادس ابتدائي و 12 قسما ويدرس بها 289 تلميذة و تلميذا ، كما أن 120 تلميذا يستفيدون من خدمات النقل المدرسي، و سيستيفيد كل التلاميذ من خدمات الاطعام المدرسي ، و قد بنيت على قطعة أرضية مساحتها 8000 متر مربع وطاقتها الاستيعابية تبلغ 500 تلميذة و تلميذ.

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