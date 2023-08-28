قلق في تركيا بسبب مخدر الميثامفيتامين

هبة بريس _ وكالات

شكل الارتفاع المستمر في تعاطي الميثامفيتامين في جميع أنحاء تركيا، وخاصة في إسطنبول، تحديا مثيرا لقلق السلطات خلال السنوات الأخيرة، وفقا لما ذكره تقرير ليومية (حرييت ديلي نيوز)، اليوم الاثنين.

وكتبت اليومية التركية أن الحوادث الأخيرة المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك عملية أمنية مميتة في منطقة كاغتهانة في إسطنبول، والتي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة، يوم الخميس الماضي، أدت إلى إحياء المناقشات حول آفة تعاطي الميثامفيتامين.

ووفقا للأرقام التي قدمتها المديرية العامة للأمن التركي، ضبطت سلطات إنفاذ القانون 1,4 طن من الميثامفيتامين في البلاد عام 2019، وهو رقم قفز إلى 4,1 طن في العام 2020، وفقا للمصدر ذاته.

وأضافت (حرييت ديلي نيوز) أن هذا التهديد المتصاعد ينعكس في حجم الاعتقالات المرتبطة بالمخدرات في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في تركيا، مسجلة أنه منذ بداية العام، تم تنفيذ ما مجموعه 24 ألف و539 عملية لمكافحة المخدرات في إسطنبول.

وأسفرت هذه العمليات عن مصادرة 8,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى أكثر من 2,5 مليون قرص مخدر. وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تم ضبط 5,6 طن من الميثامفيتامين.

وبالإضافة إلى الميثامفيتامين، صادرت السلطات الأمنية أيضا كميات كبيرة من المخدرات الأخرى، بما في ذلك 1,8 طن من القنب الهندي، و335 كيلوغراما من الكانابيتويدات الاصطناعية (قنب اصطناعي)، و320 كيلوغراما من الهيروين، و217 كيلوغراما من الكوكايين.

وبحسب تقرير عام 2022 الصادر عن مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان، تحتل إسطنبول المرتبة العاشرة بين 106 مدن أوروبية من حيث تعاطي الميثامفيتامين، وفقا لما نقلته (حرييت ديلي نيوز).

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