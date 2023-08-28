الراشدية.. انهيار منشأة فنية لعبور الراجلين الجارفة للأمطار

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي, وعلاقة بالصفقة رقم 73/2023 المتعلقة بمشروع بناء قنطرة على واد غريس على مستوى الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمي RP7103 ودوار أودادي بجماعة أملاݣو, إقليم الرشيدية, بغلاف مالي يناهز 2,5 مليون درهم. تداولت بعض وسائل الإعلام خبر انهيار القنطرة السالفة الذكر بسبب الفيضانات التي شهدتها المنطقة يومه 24 غشت 2023. في هذا الصدد, تؤكد الجهات المسؤولة بالإقليم للرأي العام أن الحادث يرتبط بانجراف الهيكل المؤقت الداعم للقنطرة بسبب السيول الجارفة, والذي تعرض على إثره القسم المركزي للقنطرة لأضرار.

كما تجدر الإشارة إلى كون القسم المركزي المنهار, في طور الإنجاز, تحت نظام الدعامة المؤقت إلى حين استيفاء الخرسانة للمقاومة المطلوبة في دفتر التحملات.

وفي نفس السياق, تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن ولاية درعة تافيلالت وزارة التجهيز الماء والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لتقييم حجم الأضرار الناتجة عن هذا الحادث. وقد انتقلت اللجنة إلى عين المكان يومه 26 غشت 2023 وبعد المعاينة الميدانية، تم إعداد تقرير حول الوضع الحالي وتم التأكيد على استقراره. إذ بلغ تقدم الأشغال على مستوى القنطرة نسبة 25 في المائة, فقد تم الانتهاء من أعمال الأساسات، بما في ذلك القواعد وأعمدة الدعامات وفقا للمعايير المطلوبة، وقد كانت نتائج اختبارات الخرسانة التي أجراها مختبر Labotest المكلف بتتبع جودة الأشغال مطابقة للمعايير التقنية الجاري بها العمل.

ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يكتسيه الموضوع, طلبت الوكالة من مكتب الدراسات ومكتب المراقبة تقرير للإجراءات اللازمة لاستكمال الأشغال وفق معايير السلامة والجودة الجاري بها العمل.

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