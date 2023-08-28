بوفال خارج لائحة الركراكي والإصابة تصعب مشاركته في أمم إفريقيا
هبة بريس _ الرباط
أعلن نادي الريان القطري، اليوم الإثنين 28 غشت، غياب لاعبه المغربي سفيان بوفال لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة.
وسيغيب بوفال عن لائحة وليد الركراكي المرتقب إعلانها الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة البنين وبوركينافاسو، كما ستصعب الإصابة مهمة عودة بوفال للميادين قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار في يناير المقبل.
وينتظر أن يكشف وليد الركراكي خلال هذه الندوة الصحافية التي سيعقدها بقاعة المؤتمرات بمركب محمد السادس لكرة القدم عن قائمة اللاعبين التي ستوجه لها الدعوة للمباراتين اللتين سيخوصهما المنتخب الوطني أمام كل من منتخبي ليبيريا بمدينة أكادير وبوركينا فاسو بمدينة لانس بفرنسا.
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12 تعليقات
ضيع راسو وباقي اللاعبين خلاوي أوروبا او مشاو البترودولار.
على وليد ركراكي الإعتماد اكثر على لامال يامين لأنه موهبة خارقة..
على وليد ركراكي اختيار العناصر بدقة وحكمة..
سفيان بوفال ليس له إضافة مع المنتخب الوطني المغربي..
بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني المغربي..
نتمنى تكرار تجربة مونديال قطر في كأس إفريقيا..
موفقين ان شاء الله تعالى..
هناك طاقات شابة يجب جلبها الى الفريق الوطني..
ثقتنا كبيرة في أسود الأطلس..
اللهم احفظهم ووفقهم الى الخير..
منتخب الأحلام والمفاجأت والابداع. مودتي لكم ..
هادوك موالين التعليقات السلبية خاصهم يعرفو بأنه بوفال راه من القلائل لي كا يلعبو الكرة بفنية.إذن لي ما تايعرفش فكورة يسكت.بوفال و أوناحي واي واحد فني خاص المحافظة عليه.