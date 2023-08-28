باحث ..السياسة الخارجية للمغرب ترسمها ما أكد عليه الملك محمد السادس

هبة بريس _ الرباط

تعيش العلاقات المغربية – الفرنسية حالة من البرود منذ فترة طويلة، بسبب الخلافات العميقة والمتراكمة بين البلدين

وفي 25 غشت الجاري، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برقية تهنئة لملك المغرب محمد السادس، قال فيها إن “الصداقة العميقة والراسخة بين بلدينا هي أفضل إرث لماضينا”.

وأضاف: “الاحتفال بعيد الشباب يعد مناسبة قيمة للإشادة بالعمل الحاسم الذي يقوم به جلالة الملك لمواصلة تحديث المغرب”.

وحول الموضوع ؛ يقول الباحث في العلاقات الدولية الحسين كنون، إن السياسة الخارجية للمغرب ترسمها ما أكد عليه الملك محمد السادس، بأن نظارة المغرب التي يرى من خلالها علاقاته مع الدول الأخرى يتوقف على موقفها من مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه بشأن الصحراء.

ويرى كنون، ” أن فرنسا مطالبة في الوقت الراهن بالكشف عن موقفها من مقترح الحكم الذاتي بشأن الصحراء.

وبين عين المستعمر، التي ينظر بها ماكرون للدول المغاربية، وعين الصحراء التي يقيم بها المغرب علاقته مع الدول الأخرى، تسود مرحلة الجمود التي تتطلب، وفق الحسين كنون، تراجع فرنسا وتصحيح نهجها، في ظل تمسك المغرب بموقفه دون تراجع.

ويشير الباحث في العلاقات الدولية إلى أن المغرب أصبح وجهة للاستثمارات الأجنبية، وبوابة لأفريقيا، التي باتت سلة غذاء العالم، الأمر الذي يتطلب التعامل مع المغرب بناء على سيادته الكاملة على أراضيها._؛يقول الاخير لسبوتنيك _

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