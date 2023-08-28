الجزائري نبيل بن طالب ينتقل رسميا إلى ليل الفرنسي

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم رسميا تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الجزائري نبيل بن طالب قادما من أنجيه من الدرجة الثانية لمدة ثلاثة أعوام حتى 2026.

وقال النادي الشمالي على موقعه الإلكتروني: “التعاقد مع نبيل بن طالب هو بمثابة تعزيز الصفوف بلاعب موهوب، صاحب خبرة في أكبر البطولات والمسابقات القارية”.

و أعرب بن طالب قائد أنجيه السابق عن سعادته بالانتقال: “ليل هو النادي الأول الذي أعطاني الأمل في أن أصبح لاعبا محترفًا يومًا ما. حلمي الأساسي هو اللعب في ليل”.

وبات بن طالب سادس لاعب ينضم إلى صفوف ليل هذا الموسم بعد كل من البرتغاليين تياغو سانتوش وإيفان كافاليرو، الإيسلندي هاكون هارالدسون، الفرنسي صامويل أومتيتي والأرجنتيني إيغناسيو ميراميون

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