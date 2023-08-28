رسالة ماكرون إلى الملك ..تحمل بعض التفاؤل بسياسة خارجية فيها بعض الكبرياء

هبة بريس _ الرباط

تعيش العلاقات المغربية – الفرنسية حالة من البرود منذ فترة طويلة، بسبب الخلافات العميقة والمتراكمة بين البلدين

وفي 25 غشت الجاري، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برقية تهنئة لملك المغرب محمد السادس، قال فيها إن “الصداقة العميقة والراسخة بين بلدينا هي أفضل إرث لماضينا”.

وأضاف: “الاحتفال بعيد الشباب يعد مناسبة قيمة للإشادة بالعمل الحاسم الذي يقوم به جلالة الملك لمواصلة تحديث المغرب”.

وحول الرسالة يقول البرلماني المغربي نور الدين كربال، إلى أن مضمون رسالة ماكرون يحمل بعض التفاؤل، لكن سياسته الخارجية بها بعض الكبرياء، إذ لم يتحرر النظام الفرنسي من عقدة الاستعمار، وفق قوله

ويضيف،، أن فرنسا دخلت في الأزمة الأوكرانية، وعملت على تأزيم العلاقة مع روسيا، وخلقت العديد من المشكلات، ما جعلها منبوذة حتى مع العديد من الدول الأفريقية.

ويتابع كربال: “الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، رغم اعتراف العديد من الدول وتأييدها الطرح المغربي، إلا أن سياسة ماكرون مضطربة دون وجهة أو قبلة، إذ لعب على وتر الخلافات بين المغرب والجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية”. _ يقول الاخير لسبوتنيك

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