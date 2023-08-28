دونالد ترامب

أمريكا.. تحديد 4 مارس 2024 موعدا لمحاكمة ترامب

2023-08-28 / 17:15
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هبة بريس - وكالات

حددت قاضية اتحادية، اليوم الاثنين، الرابع من مارس 2024، موعدا لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة.

وقالت القاضية تانيا تشوتكان: “للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية”.

ويواجه ترامب أربع اتهامات متعلقة بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات، والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، لكنه نفى جميع التهم.

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