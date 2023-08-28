مريم باكوش تعلن دخولها القفص الذهبي

نجلاء مزيان : هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية مريم باكوش مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي خبر دخولها القفص الذهبي.

ونشرت الفنانة المغربية صورة لها توثق احتفالها بليلة “الحنة” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقة ببالتعليق التالي :”باسم الله الذي تتم بنعمه الصالحات، درت النية والله يكمل بالخير”.

وواصلت قائلة:”هذا الفال لكاع العويتقات لمادين يديهم لحنة وحتى الدايزين فتجربة زواج مانجحاتش ماشي نهاية العالم، الحياة دائما كتعطي فرص أخرى ،و كلنا نستحقوا نجربوا من جديد ونفرحوا و الكمال على الله، الله يفرحكم كاملين و اللي تمنى شي حاجة و قلبو صافي الله يرزقها لو يا رب”.

وجدير بالذكر أن مريم باكوش هي ممثلة مغربية بصمت اسمها في عالم الفن عبر مشاركتها في العديد من الأعمال آخرها مسلسل سلمات أبو البنات.

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