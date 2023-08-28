اسبانيا.. والدة روبياليس تعتصم في كنيسة وتضرب عن الطعام

2023-08-28 / 14:47
1
هبة بريس - وكالات

اعتصمت والدة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالموقوف في كنيسة وبدأت إضراباً عن الطعام، احتجاجا على أسلوب معاملة ابنها، وذلك بحسب وسائل إعلام إسبانية يوم الاثنين.

وأغلقت والدة روبياليس البالغ من العمر 46 عاما، على نفسها في كنيسة في مدينة موتريل الأندلسية جنوب إسبانيا، احتجاجا على ما وصفته بأنه حملة “غير إنسانية ودموية” ضد نجلها، حسب ما ذكره تقرير لقناة “آر.تي.في.إي” التلفزيونية الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام الإسبانية.

وأضاف التقرير أن والدة روبياليس ستواصل الإضراب عن الطعام “نهارا وليلا” لحين “تحقيق العدالة”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترامب : تحديد موعد محاكمتي في مارس 2024 “تدخلا انتخابيا”

ترامب : تحديد موعد محاكمتي في مارس 2024 “تدخلا…

2023-08-28 / 21:48
Photo of ليبيا البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

ليبيا البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

2023-08-28 / 21:11
Photo of قلق في تركيا بسبب مخدر الميثامفيتامين

قلق في تركيا بسبب مخدر الميثامفيتامين

2023-08-28 / 20:23
Photo of أمريكا.. تحديد 4 مارس 2024 موعدا لمحاكمة ترامب

أمريكا.. تحديد 4 مارس 2024 موعدا لمحاكمة ترامب

2023-08-28 / 17:15
Photo of المدعي العام الإسباني يتهم روبياليس بـ”الاعتداء الجنسي”

المدعي العام الإسباني يتهم روبياليس بـ”الاعتداء الجنسي”

2023-08-28 / 16:46
Photo of بسبب لقائها مع نظيرها الاسرائيلي.. الدبيية يقيل نجلاء المنقوش

بسبب لقائها مع نظيرها الاسرائيلي.. الدبيية يقيل نجلاء المنقوش

2023-08-28 / 13:14
Photo of تجاوزت 50 درجة مئوية.. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة هذه السنة

تجاوزت 50 درجة مئوية.. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة…

2023-08-28 / 12:58
Photo of ماكرون: سفيرنا سيبقى في النيجر رغم ضغوط المجلس العسكري

ماكرون: سفيرنا سيبقى في النيجر رغم ضغوط المجلس العسكري

2023-08-28 / 11:22
Photo of إسرائيل: اجتماع كوهين والمنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا

إسرائيل: اجتماع كوهين والمنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا

2023-08-28 / 09:30
Photo of فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام قنصلية المغرب في كورسيكا

فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام قنصلية المغرب في…

2023-08-28 / 09:20

تعليق واحد

  1. لم افهم شيئا مرة تتكلم بصفة المدكر ومرة مؤنت اخطاء في المنشور يجب الكتابة بالشكل الصحيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق