اولاد تايمة : مختل عقلي يهاجم مفوضية الشرطة ويخلف خسائر مادية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدم مختل عقلي، زوال اليوم الإثنين 28 غشت الجاري ، على مهاجمة مقر مفوضية اولاد التايمة تابعة للأمن الإقليمي لتارودانت ، بواسطة الحجارة ، وقام بتكسير زجاج عدد من سيارات الشرطة التي كانت مركونة امام المفوضية .

هجوم المختل العقلي كان مفاجئا، مما أثار فزعا في صفوف المواطنين، حيث ولولا تدخل العناصر الامنية وبعض المارة لكانت الكارثة، ليتم اعتقال المختل العقلي الذي كان في حالة اندفاع قوية .

الحادث أعاد إلى الواجهة مشكل المختلين العقليين الذين يجوبون شوارع مدينة اولاد تايمة وماقد يشكلونه من خطورة على سلامة الساكنة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0