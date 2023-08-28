اولاد تايمة : مختل عقلي يهاجم مفوضية الشرطة ويخلف خسائر مادية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أقدم مختل عقلي، زوال اليوم الإثنين 28 غشت الجاري ، على مهاجمة مقر مفوضية اولاد التايمة تابعة للأمن الإقليمي لتارودانت ، بواسطة الحجارة ، وقام بتكسير زجاج عدد من سيارات الشرطة التي كانت مركونة امام المفوضية .
هجوم المختل العقلي كان مفاجئا، مما أثار فزعا في صفوف المواطنين، حيث ولولا تدخل العناصر الامنية وبعض المارة لكانت الكارثة، ليتم اعتقال المختل العقلي الذي كان في حالة اندفاع قوية .
الحادث أعاد إلى الواجهة مشكل المختلين العقليين الذين يجوبون شوارع مدينة اولاد تايمة وماقد يشكلونه من خطورة على سلامة الساكنة.
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