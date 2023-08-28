زوج فاطمة الزهراء لحرش يفاجئها في ذكرى ميلادها

نجلاء مزيان: هبة بريس

فاجأ نوفل بنموسى زوجته الممثلة المغربية فاطمة الزهراء لحرش بتحضيره حفل بمناسبة ذكرى ميلادها، عرف حضور مجموعة من أصدقائهما المشتركين.

ونشر نوفل بنموسى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، يتضمن لحظات من حفل عيد ميلاد زوجته، مرفوق بتعليق جاء فيه :” عيد ميلاد سعيد زوجتي حبيبتي أميرتي كل الحب كل النجاح “.

وجدير بالذكر أن فاطمة الزهراء لحرش أعلنت عن زواجها بعارض الأزياء نوفل بنموسى، في بداية العام الجاري قائلة:”الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني اليوم على زوجي حبيبي اللهم بارك لنا و بارك علينا و اجمع بيننا في الخير و اجعل بيننا مودة و رحمة”.

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