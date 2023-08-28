الركراكي يؤجل الإعلان عن قائمة “أسود الأطلس”

هبة بريس

تم تأجيل الندوة الصحافية التي كان من المنتظر ان يعقدها وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني يوم غد الثلاثاء 29 غشت 2023 ، إلى غاية يوم الخميس 31 غشت 2023 بداية من الساعة 11 صباحا.

وسيعلن السيد وليد الركراكي خلال هذه الندوة الصحافية التي سيعقدها بقاعة المؤتمرات بمركب محمد السادس لكرة القدم عن قائمة اللاعبين التي ستوجه لها الدعوة للمباراتين اللتين سيخوصهما المنتخب الوطني أمام كل من منتخبي ليبيريا بمدينة اكادير وبوركينا فاسو بمدينة لانس بفرنسا.

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