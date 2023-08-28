عن حفل زفافها.. ريم فكري:”بغينا نسترو كلشي لكن المغاربة مخلاوكش”

نجلاء مزيان : هبة بريس

تداول العديد من النشطاء على نطاق واسع، مقاطع فيديو توثق بعض من لقطات حفل زفاف الفنانة المغربية ريم فكري، والذي اقتصر حضوره على العائلة و المقربين فقط.

وفي هذا الصدد، نشرت ريم تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام جاءت كالتالي:”كنا بغينا نسترو كلشي ولكن المغاربة مخلاوكش، هانية شكرا حيت فرحتو ليا، نعم أنا تزوجت و درت عرس متواضع لي كنت بغيتو يكون غير بين العائلة”.

وواصلت قائلة:”شكرا على الرسائل ديالكم و عافاكم أنا حياتي الخاصة بغيتها تبقى بعيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ما كنحاول نحافظ عليها”.

وأضافت :”عاونوني حتى نتوما غير بالسترة و نقصو المنشورات وتزوجت لراسي ماشي للناس.كنبغيكم بزاف والله يعطي لأي واحد لي كيتمنى فخاطرو”.

وأردفت ريم فكري:”هادشي لي ولينا كنسمعو ديال طلاقات بزاف و خراب البيوت راه بسبب الهضرة بزاف و دخول الشبوقات و حتى العين”.

واختتمت قائلة:”داكشي علاش بغيت زعما نخلي هادشي لراسي ولكن مكتابش،المهم سمحو ليا إذا طولت عليكم و لي بغاها ربي مرحبا بيها، و أنا لي عليا كنديرو”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1