ايمانويل ماكرون

ماكرون: سفيرنا سيبقى في النيجر رغم ضغوط المجلس العسكري

2023-08-28 / 11:22
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن السفير الفرنسي سيبقى في النيجر رغم الضغوط من قادة المجلس العسكري، مبيناً أن الدبلوماسيين الفرنسيين في نيامي أظهروا التزامهم بمسؤولياتهم.

وقال في كلمة أمام سفراء بلاده المجتمعين في باريس، “فرنسا ستواصل دعم الرئيس محمد بازوم حتى العودة لرئاسة النيجر”.

وتابع: “دبلوماسية فرنسا تحترم سيادة الشعوب”، مضيفاً أن حدود أوروبا مع أفريقيا تواجه تهديدات بسبب تصاعد الغضب ضد إرث الاستعمار.

إلى ذلك، شدد ماكرون على أنه يجب أن يكون جيش بلاده الأكثر فعالية وقوة في أوروبا.

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