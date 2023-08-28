الاتحاد الإسباني يهدد بالخروج من “يويفا” حال إقالة روبياليس

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم هدَّد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” حال إقالة لويس روبياليس من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني.

ووفقًا لما ذكره موقع “أوندا سير”، اليوم الاثنين، فإن الأمين العام للاتحاد الإسباني أندري كامبس هدَّد الحكومة الإسبانية وسيطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق نشاط اتحاد كرة القدم الإسباني؛ ما يعني استبعاد الفرق الإسبانية من المنافسات الأوروبية، في محاولة من أجل إنقاذ رئيسه لويس روبياليس.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس “مؤقتًا” لمدة 90 يومًا.

ورفض روبياليس الاستقالة بعد تقبيل المهاجمة جيني إيرموسو على شفتيها عقب فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات على إنجلترا.

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