الجزر تجاوز 10 دراهم والدجاج 20 درهما.. ارتفاع أسعار الخضر والدواجن يقلق المغاربة

2023-08-28 / 10:07
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هبة بريس - الرباط

تزامنا والأيام الأخيرة من العطلة الصيفية وقرب انطلاق الموسم الدراسي الجديد بتحضيراته وتكاليفه المادية، صدم المغاربة بارتفاعات متتالية لأسعار المحروقات والخضر والدواجن.

وعرفت أسعار الخضر الأكثر استهلاكا بكافة الأسواق بمختلف مدن المملكة ارتفاعا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، تجاوز سعر الجزر ال10 دراهم، والطماطم ال7 دراهم، والبصل ال6 دراهم، والفلفل 6 دراهم، وغيرها من الخضر التي تعرف إقبالا من المغاربة.

بدورها، ارتفعت أسعار الدجاج بشكل صاروخي بعد تسجيلها لانخفاض كبير خلال الأسابيع الماضية، حيث تجاوز سعر الدجاج الحي 20 درهما، وتراوح سعر الدجاج المذبوح بين 36 و45 درهما، مع ارتفاع أسعار البيض التي ترواحت بين 1.30 سنتيما و1.50 سنتيما.

الارتفاعات الجديدة التي تزامنت مع بداية الموسم الدراسي، أثارت سخط فئة كبيرة من المواطنين الذين طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والضرب من حديد على أيدي تجار الأزمات.

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‫12 تعليقات

  1. هاد الفيلم ديما تاتهضرو عليه أو تايتكرر لا من يوحرك ساكينة آلله معاك يادريويش

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