طقس الإثنين.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية، الإثنين باستمرار الطقس الحار نسبيا فوق كل من سهول تادلة والرحامنة، والجنوب الشرقي، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب بروز رعد مصحوب بقطرات مطرية فوق بعض المناطق المتواجدة شمال الأطلس الكبير، وتشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الوسطى والشمالية، مع تناثر الغبار بداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 17 درجة بالأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 24 و 30 درجة بداخل منطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، و ما بين 17 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بكل من الجنوب والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، بينما ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالشمال الغربي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج شمال المهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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