اجتماع بين وزير خارجية اسرائيل ونظيرته الليبية

2023-08-27 / 22:46
0
هبة بريس - وكالات

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الأحد (27 أغسطس/ آب 2023) أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وعقد اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقال كوهين في بيان “تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”.

وجاء في البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين و”إمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد لقاء نظيرها الاسرائيلي ..الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل احتياطيا ويحيلها على التحقيق

بعد لقاء نظيرها الاسرائيلي ..الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية الليبية…

2023-08-27 / 23:23
Photo of فرنسا تعتزم حظر ارتداء “العباية” الإسلامية في المدارس

فرنسا تعتزم حظر ارتداء “العباية” الإسلامية في المدارس

2023-08-27 / 22:15
Photo of اتساع مساحة حرائق كندا والسلطات تبدأ عملية إجلاء السكان

اتساع مساحة حرائق كندا والسلطات تبدأ عملية إجلاء السكان

2023-08-27 / 19:11
Photo of أزمة سد النهضة.. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة

أزمة سد النهضة.. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في…

2023-08-27 / 17:21
Photo of “وشاحك”.. إيران تلاحق مغنيا بعد فيديو للنساء الشجاعات

“وشاحك”.. إيران تلاحق مغنيا بعد فيديو للنساء الشجاعات

2023-08-27 / 16:46
Photo of شرطة لندن في حالة تأهب بعد “اختراق” في نظام تكنولوجيا معلومات

شرطة لندن في حالة تأهب بعد “اختراق” في نظام…

2023-08-27 / 13:57
Photo of لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة يفغيني بريغوجين

لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة يفغيني بريغوجين

2023-08-27 / 13:25
Photo of مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأميركية في تحطم طائرة عسكرية

مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأميركية في تحطم…

2023-08-27 / 11:23
Photo of ناسا.. انطلاق مهمة لتغيير طاقم رواد محطة الفضاء الدولية

ناسا.. انطلاق مهمة لتغيير طاقم رواد محطة الفضاء الدولية

2023-08-27 / 10:04
Photo of رياح قوية وعواصف رعدية تسبب أضراراً بإيطاليا

رياح قوية وعواصف رعدية تسبب أضراراً بإيطاليا

2023-08-27 / 09:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق