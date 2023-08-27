موقع عالمي يصنف مراكش ضمن أفضل 9 وجهات لزيارتها في هذا التوقيت

2023-08-27 / 21:09
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هبة بريس - وكالات

احتلت مدينة مراكش المغربية مكانا في قائمة تضم 9 أفضل وجهات سياحية عالمية يُفضّل السفر إليها خلال شهر أكتوبر، بحسب ما نشره موقع “فيراندا” المتخصص في السفر والسياحة.

وذكر الموقع أن “شهر أكتوبر يمثل بداية موسم حصاد النبيذ والتوابل، فضلاً عن انطلاقة المهرجانات الفنية والثقافية حول العالم. من فيرمونت إلى المغرب ومن كاليفورنيا إلى أستراليا”.

وفي ما يتعلق بمراكش قال الموقع إن “أكتوبر هو شهر حصاد الزعفران، أحد أهم صادرات المغرب، حيث يمكن العثور على أكوام من التوابل في أسواق المدينة”.

كما أكد أنه السائح يمكن أن يتوجه إلى مزرعة زعفران قريبة لتجربة حظه في قطف واحدة من أغلى التوابل في العالم.

وتُعرف مدينة مراكش بأنها وجهة مفضلة للعديد من مشاهير السياسة والرياضة والفن والإعلام من أنحاء العالم، والذين يختارونها لقضاء عطلهم أو للاحتفال بمناسبات خاصة.

ومن بينها المشاهير الذين اختاروا قضاء عطلاتهم سابقا بهذه المدينة المغاربية كريستيانو رونالدو وأوبرا وينفري وسلمى حايك ودافيد بيكهام.

وإلى جانب مراكش، ضمت القائمة التي نشرها الموقع عدة مدن أخرى من بينها بوسطن الأميركية وسيدني وإسطنبول التركية.

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