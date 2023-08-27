إحباط محاولة تهريب 65 كلغ من مخدر الشيرا بباب سبتة المحتلة
هبة بريس -
جرى اليوم الأحد على مستوى موقع باب سبتة ، خلال عملية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن ،إحباط محاولة تهريب 65 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأوضح المصدر أنه جرى خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك ورجال الأمن ، ضبط وحجز 65 كلغ من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية داخل قارورة للغاز موضوعة داخل صندوق سيارة من نوع “بورش” مسجلة في ليتوانيا ، يقودها مواطن من جمهورية ليتوانيا ،كان يستعد لمغادرة موقع العبور.
وفي عملية ثانية جرت أيضا في إطار التعاون بين عناصر الجمارك والأمن ، تم أمس السبت ضبط وحجز 5 كلغ من مخدر الشيرا عبارة عن أقراص ، كانت مخبأة في لوحة قيادة سيارة كان يقودها مواطن مغربي مقيم بفرنسا .
وتم إحالة الموقوفين على الشرطة القضائية الولائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة
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