بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية..مواطنون غابونيون يهاجمون مقر سفارة بلادهم بالرباط

2023-08-27 / 20:22
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هبة بريس - الرباط

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة “اكس “( تويتر سابقا) قيام مواطنين غابونيين مقيمين بالمغرب،أمس السبت، بمهاجمة مقر سفارة بلادهم بالعاصمة الرباط وذلك خلال عملية فرز الأصوات برسم الانتخابات الرئاسية بالغابون.

ووثقت المقاطع ، قيام عدد من المواطنين الغابونيين ، بالهجوم على مقر سفارة بلادهم يالرباط ، ودخولهم في اشتقاكات مع قوات الأمن المغربية التي اعتقلت العشرات منهم قبل أن يتم اطلاق سراحهم لاحقا .

وحول أسباب احتجاج المواطنين الغابونيين امام مقر سفارة بلادهم بالرباطء قالت مصادر متطابقة ان الامر يتعلق بقرار الحكومة الغابونية بتعليق الولوج إلى الانترنيت في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، لتجنب التوترات خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الغابونية 14 مرشحا بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته “بونغو أونديمبا”.

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