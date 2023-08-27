اتساع مساحة حرائق كندا والسلطات تبدأ عملية إجلاء السكان

2023-08-27 / 19:11
0
هبة بريس - و م ع

تجددت الحرائق السبت في شمال كندا، نتيجة هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة، ما أجبر السلطات على إخلاء مدينة هاي ريفر من السكان وعناصر الإطفاء والعمال الأساسيين.

وأصدرت الحكومة في المنطقة الشمالية الغربية أوامر لجميع السكان في هذه المدينة، التي يقطنها أربعة آلاف شخص، بالتوجه إلى المطار.

وشددت الحكومة الإقليمية في هذه المنطقة، حيث تم إعلان حالة الطوارئ، على أن “أي شخص يبقى في هاي ريفر يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة. لن تتوافر أي أجهزة طوارئ أو تدخل”.

وتم، في الوقت الراهن، إجلاء ثلثي سكان الشمال الكندي، والبالغ عددهم 41 ألف نسمة، إلى المقاطعات المجاورة، وتم نقل بعض السكان إلى مسافة تتجاوز ألفي كلم بعيدا من مناطق سكنهم.

وقال وزير البيئة الإقليمي، شاين تومبسون، إن “الرياح الشديدة الجنوبية الغربية جعلت الحريق قريبا من المدينة على طول الطريق السريعة، ما أجبر الفرق والطائرات على التراجع وإعادة التموضع على مسافة آمنة”، مشيرا الى “وضع بالغ الخطورة”.

وأشارت السلطات إلى أن عناصر الإطفاء يواجهون جدارا من ألسنة اللهب يمتد لعدة كيلومترات.

وتشهد كندا هذا الصيف أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، تفاقمت حدته إثر جفاف يسود قسما كبيرا من أراضيها، وارتفاع في درجات الحرارة في شمال البلاد.

وتجاوزت المساحات المنكوبة هذا الأسبوع 15 مليون هكتار، أي ما يفوق مساحة اليونان ويتجاوز ضعف الرقم القياسي السابق مدى موسم حرائق كامل.

وتم إجلاء ما مجموعه 200 ألف شخص، فيما قضى أربعة أشخاص.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تعتزم حظر ارتداء “العباية” الإسلامية في المدارس

فرنسا تعتزم حظر ارتداء “العباية” الإسلامية في المدارس

2023-08-27 / 22:15
Photo of أزمة سد النهضة.. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة

أزمة سد النهضة.. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في…

2023-08-27 / 17:21
Photo of “وشاحك”.. إيران تلاحق مغنيا بعد فيديو للنساء الشجاعات

“وشاحك”.. إيران تلاحق مغنيا بعد فيديو للنساء الشجاعات

2023-08-27 / 16:46
Photo of شرطة لندن في حالة تأهب بعد “اختراق” في نظام تكنولوجيا معلومات

شرطة لندن في حالة تأهب بعد “اختراق” في نظام…

2023-08-27 / 13:57
Photo of لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة يفغيني بريغوجين

لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة يفغيني بريغوجين

2023-08-27 / 13:25
Photo of مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأميركية في تحطم طائرة عسكرية

مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأميركية في تحطم…

2023-08-27 / 11:23
Photo of ناسا.. انطلاق مهمة لتغيير طاقم رواد محطة الفضاء الدولية

ناسا.. انطلاق مهمة لتغيير طاقم رواد محطة الفضاء الدولية

2023-08-27 / 10:04
Photo of رياح قوية وعواصف رعدية تسبب أضراراً بإيطاليا

رياح قوية وعواصف رعدية تسبب أضراراً بإيطاليا

2023-08-27 / 09:49
Photo of قــ..ــتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية فلوريدا الأمريكية

قــ..ــتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية فلوريدا الأمريكية

2023-08-26 / 23:37
Photo of البرلمان العربي يرحب بخطوة دنماركية لحظر الإساءة للأديان

البرلمان العربي يرحب بخطوة دنماركية لحظر الإساءة للأديان

2023-08-26 / 22:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق