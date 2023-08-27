الكونفدرالية الإفريقية .. الفتح الرباطي يتأهل للدور التمهيدي الثاني

2023-08-27 / 18:38
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هبة بريس - و م ع

تأهل فريق الفتح الرياضي إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب فوزه على النادي البنيني لوطو بوبو (2-0) ، يوم الأحد، بملعب الصداقة بكوتونو، في مباراة برسم إياب الدور التمهيدي الأول لهذه المسابقة.

وسجل الهدف الأول المهاجم مروان العز في الدقيقة 25، فيما ضاعف المدافع أنس باش النتيجة في الدقيقة 86.
وفي مباراة الذهاب، حقق أبناء جمال السلامي فوزا كبيرا على الفريق البنيني بنتيجة (3-0) ، بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط.

وسيواجه الفتح الرياضي في الدور القادم من كأس الكونفدرالية الإفريقية ، حامل اللقب اتحاد العاصمة الجزائري .

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