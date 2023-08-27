مديرية الأمن تكشف حقيقة محاولة انــ..ـتــحار شخص من أعلى بناية سكنية بأكادير

هبة بريس -

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها تفاعلت بجدية كبير مع مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الأحد 27 غشت الجاري، يوثق لمحاولة شخص الانتحار من أعلى بناية سكنية بمدينة أكادير، مؤكدة أنها باشرت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة صدر يوم الأحد 27 غشت، أن أطوار هذه القضية تعود إلى توصل مصالح الأمن الوطني بمدينة أكادير، منتصف ليلة أمس السبت 26 غشت الجاري، بإشعار حول تبادل العنف بين شخصين بالشارع العام.

وأضافت أن عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا، تدخلت بعين المكان، حيث تبين لها أن الأمر يتعلق بخلاف تطور إلى تبادل الرشق بالحجارة بين الطرفين، مما تسبب في إحداث خسائر مادية بسيارة أحدهما، وهو نفسه الشخص الذي هدد بالانتحار في الفيديو المرجعي.

وأكدت أنه، تم بمقر دائرة الشرطة الذي نقل إليه الطرفان، الشروع في إنجاز مسطرة قضائية حول هذه الواقعة، حيث طَلب مالك السيارة مهلة من أجل الانتقال إلى منزله وإحضار كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بسيارته، وهي اللحظة التي توصلت فيها مصالح الأمن الوطني بإشعار حول تهديده بالانتحار من أعلى عمارة سكنية بالحي المحمدي الذي يقيم فيه، وذلك لأسباب وخلفيات غير محددة، تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها.

وأشارت المديرية العامة للأمن الى أنه تم على الفور، إشعار مصالح الوقاية المدينة المختصة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المعني بالأمر، الذي عدل عن تنفيذ تهديده وتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم فتح بحث قضائي بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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