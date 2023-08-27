بطولة .. مباراة الوداد والفتح في ملعب محمد الخامس

هبة بريس _ رياضة

أعلنت شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات “كازا إيفنت”، الأحد 27 غشت 2023، إجراء مباراة الوداد الرياضي أمام ضيفه الفتح الرياضي، برسم الجولة الأولى من الدوري الوطني الاحترافي، في ملعب مركب محمد الخامس، يوم الخميس 31 غشت 2023، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف ليلا.

زتقرر إجراء مباراة الوداد الرياضي وضيفه الفتح الرياضي، في ملعب مركب محمد الخامس، في انتظار قرار إغلاق الملعب، قريبا، من أجل إخضاعه لإصلاحات شاملة استعدادا لترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا “كان 2025″، وأيضا نهائيات كأس العالم “مونديال 2030”.

وأعلنت شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات طرح تذاكر هذه المباراة للبيع بأثمة 30 و120 و700 درهم، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

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