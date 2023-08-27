الجزائر.. 5 قت__لى وجريحان في حادث سير

2023-08-27 / 15:47
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هبة بريس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في حادث سير وقع اليوم السبت في مدينة الجلفة (وسط الجزائر)، وذلك وفق الوقاية المدنية الجزائرية.

وأوضح المصدر أن هؤلاء لقوا مصرعهم إثر تصادم بين سيارة نقل عمومي وسيارة سياحية وشاحنة نصف مقطورة على المحور الرابط بين مدينتي الجلفة والأغواط.

وخلال ذات اليوم، أدى التصادم بين سيارتين سياحيتين إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر في نفس المدينة الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب الجزائر.

وتعرف الطرق الجزائرية بأنها من بين أخطر الطرق في العالم، فوفقا لبيانات المديرية الجزائرية للسلامة على الطرق، فقد بلغ عدد الحوادث المسجلة في البلاد عام 2022 نحو 30 ألف حادث أسفر عن حصيلة ثقيلة وصلت إلى 3000 قتيل و30 ألف جريح.

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