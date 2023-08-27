إصلاح التعليم بالمغرب ….مسار طويل وشاق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعد التعليم بالمغرب، من أهم الملفات الشائكة بالمملكة، او ما يسمى ” القلب النابض ” والتي لم تستطع أي حكومة متعاقبة من إيجاد وصفة كاملة لشفاء العلل التي واكبته عبر عقود من الزمن، بل أن ” مرضه” يزداد سوءا في السنوات الاخيرة، رغم محاولة إنقاذه عبر ما سمي بمخطط ” استعجالي” والنتيجة هدر للزمن السياسي الاصلاح ومعه أموال ضخمة من ميزانية المملكة .

ومع أي دخول مدرسي جديد، الوضع القائم فيه هو استمرار آليات الارتجال و ذيول الخيبة التي أكدتها مجموع التقارير العامة التي صدرت عن هيئات دولية ووطنية ،كلها تجمع على الواقع المتأزم لقطاع التعليم في بلادنا ،مما فرض اتخاذ خطوات أخرى استعجاليه ومذكرات توجيهية تفتل في نسج مزيد من استمرارية العبث بمصير أمة ومستقبلها .

تاريخ التعليم بالمغرب…مسار طويل واصلاحات ” فاشلة”

في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، بدأ مسلسل ” إصلاح” التعليم بالمغرب، تضاربت فيه الايديولوجيات القائمة أنذاك، نظمت بشأنها مناظرات ولقاءات، وخرجت من رحمها برامج إصلاحية متواترة، ينسخ بعضها بعضا، بل ويسب بعضها بعضا. عنوانها الأساسي الارتجال المتسارع.وفي مجموع هذه الإصلاحات ضاعت البوصلة الموجهة والمنظور المتكامل والرؤية الواضحة لاصلاح هذا القطاع، في البدايات كانت الدعوة إلى اعتماد التعريب، وبعدها تعالت نداءات من أبناء ” المستعمر” للحفاظ على لغته في مناهجنا التعليمية، وتارة الدعوة إلى ” مغربة المنهج، وفق هوية البلاد، ليخرج معارضون لذلك، حتى وصل الوضع الان الى ” أنجلزة مناهج التعليم” كل ذلك يقع دون مراعاة لمصالح الأمة.

لعل تمحيص لما يقع في قطاع التعليم بالبلاد ، والذي يشهد الكثيرون من المختصين والمحللين ، على اننا رغم كل تلك ” الوصفات العلاجية” لم يجد بعد التعليم بالمغرب سكته الأساسية ليتجه نحو المستقبل بدون ” مطبات ” او ” مركبات نقص ” من ضمن مكامن الخلل هو ان قطاع تعليمنا دائما ما يستجيب للإملاءات الخارجية التي ترهن مصير الأمة بقرارات دولية، كذلك غياب مشروع مجتمعي واضح الأهداف والغايات لدى الحكومات المتعاقبة.

هناك كذلك من يرى هذا التعثر في اصلاح التعليم، انه مرتبط بهاجس تفريخ المعارضين سواء كانوا يساريين راديكاليين أو إسلاميين متطرفين، وهنا تم رهن التعليم بالقرار السياسي دون اهتمام بالتربية ومقتضياتها .

في كل الإصلاحات المتعاقبة، يسجل عدم إشراك حقيقي للفاعلين التربويين ولعموم الأمة في قضية حيوية هي من مقتضيات الشأن العام.

– الاعتراف الرسمي ب “الفشل”

بعد مرور ما يقرب من عقد الزمن على انطلاق ما سمي بعشرية التعليم التي اعتبرت أولويات الاصلاح في العهد الجديد،وبعد سنوات من التجارب، جاء التصريح الرسمي مخيبا لأمال الأمة بإعلان الفشل الذريع والتام للمنظومة التعليمية.

كل من تعاقب من الحكومات من اليسار الى اليمين والتيكنوقراط والوسط وعوض ان يعترف هؤلاء بمسؤوليتهم التاريخية في ما تردت فيه الأوضاع، بدأو يلقون باللائمة إما على نظام الحكامة أو على ضعف تعبئة المجتمع نحو المدرسة ،وكذا على ضعف انخراط الأسرة التربوية خاصة المدرسين في سيرورة الإصلاح .

وإذا كان التقرير قد عرض لبعض المداخل المهمة التي يمكن أن تكون منطلقات للإصلاح فإنه لم يضع اليد على مكمن الداء الذي هو غياب البنية العدلية المجتمعية الصالحة لأن تكون أرضية للارتقاء بأي مجال من مجالات المجتمع بسبب استبداد استمرار المنهجية القديمة .

– المخطط الاستعجالي ” المتأخر”

أصدرت الوزارة الوصية على التعليم في دجنبر 2007 برنامجا استعجاليا يمتد من 2008 إلى 2011، جاء هذا المخطط ليعلن بالملموس فشل الحكومة آنذاك ،في الاستجابة للشعارات التي رفعوها من قبل. وتساءل كثير من الباحثين هل هذا المخطط هو ملحق بميثاق إصلاح التعليم أم هو طبعة مزيدة منقحة له ؟!.

– قراءة في المخطط الاستعجالي

– هذا المخطط يأتي كالعادة استجابة للسلطة الحاكمة فهو ليس وليد حاجة حقيقية وإنما هو امتثال لإرادة الحاكم وتوجيهاته.

-هو إعلان صريح واضح فصيح على فشل تطبيق الميثاق .

إن عامل الزمن حاضر في إخراجه حيث السعي الحثيث فقط للوفاء بالمواعيد المحددة للإصلاح الجاري بغض النظر عن الكيف والجودة.وهو خطا فظيع أن يتم رهن فعل جليل كالفعل التربوي التعليمي برزمانة وأجندة زمنية .مما يدل على أن الانطلاقة كانت خاطئة فلاغرو أن تكون النتائج مفزعة.

نزيد إلى هذا كون البرنامج العلن عنه هو أيضا مؤقت وغير نهائي في انتظار برنامج آخر شامل ودقيق يقولون إنه:” سيستجيب للرهانات الحالية والتطلعات المستقبيلية”، ولنتأمل كيف تعالج قضايا الأمة بالحلول المؤقتة والانتظارية البغيضة!! وكيف يتم الإرجاء الدائم للتغيير الحقيقي لسبب بسيط هو غياب الإرادة السياسية الجادة لاتخاذ التدابير الشجاعة الحقة الكفيلة بالقطع مع سياسة التماطل والتسويف بل والعبث .

أما التمعن في عنصر البرامج الكبرى الوارد في المخطط والمرتبط بخطة العمل فيمكن من تسجيل الملاحظات التالية:

إن البرامج الإستراتيجية المرسومة لا تختلف عما يعلن عنه دائما،وكلها تدور حول تعميم التدريس، وتطوير الهندسة البيداغوجية ،وترشيد الموارد البشرية،وتنمية البحث العلمي ،وإرساء حكامة جيدة،وتنويع مصادر التمويل ، وهكذا نجد أنفسنا في دائرة مغلقة متكررة تعيد الكلام نفسه بصيغ تعبيرية متنوعة ، نأتي بعد خمسين سنة من الاستقلال لنتحدث عن تعميم التعليم، أي لنعلن دون مواربة انتصار الأمية ، لنتحدث عن تطوير الهندسة البيداغوجية والجودة أي لنعلن التخلف وانعدام القيمة، لنتحدث عن ترشيد الموارد البشرية أي لنعلن عن فشل التبذير والفساد والطامة نتحدث عن تنمية بحث علمي الكل بات يعرف أنه هدر للزمن المدرسي واموال الميزانية العامة للبلاد.

وإذا كانت العناصر المحددة إجرائيا للإنجاز مهمة وغاية في الدقة والجودة فإن الأيام عودتنا ألا نصدق الدقة في الكلام التي لا توافقها دقة في الفعل والإنجاز، و ” الجدية ” الذي تحدث عنها ملك في خطاب العرش، إذ العيب ليس في مسودات الإصلاح والأوراق وإنما في الإرادة المنجزة والبيئة المنجز فيها.

– مذكرات أخشيشن:منطق التعليمات :

صدر السيد الوزير مذكرة تحمل رقم 60 هي مجموعة من التعليمات المغلفة في عبارة التوجيهات يتشرف السيد الوزير بإبلاغها.. بعض هذه التعليمات هي من اختصاصات الأمن والشرطة كالسعي لاستتباب الأمن في محيط المؤسسات التعليمية، وبعضها مضحك مبك يتحدث عن ربط المؤسسات التعليمية بشبكات الماء والكهرباء وكأننا يمكن أن نسمي مؤسسة تعليمية بهذا الاسم من دون ضروريات أساسية كهذه.وتتحدث المذكرة عن الحد من الاكتظاظ بتحديد سقف لايتجاوز أربعين 40 تلميذا حدا أدنى أو 45 تلميذا حدا أقصى (هكذا!!)وكأننا نحارب الاكتظاظ بالاكتظاظ عبر عملية تقنين تعطيه المشروعية القانونية بعد المشروعية الواقعية.

بعدة هذا كله تطفو لغة التهديد لرجال التعليم لمحاربة ظاهرة الغياب من خلال سلسلة من الإجراءات غير التربوية أصلا،وكأننا بالوعيد والتهديد سنحارب الظاهرة ونقضي عليها.ثم تأتي المذكرة لتتحدث عن تشجيع هيئة التدريس على الاستقرار بالوسط القروي وكلنا يعي أن عبارة الوسط القروي تخفي وراءها غابة من المشاكل والصعوبات التي تجعل من الاستقرار في بعض المناطق النائية أسطورة وخرافة بسبب ظروفها المعيشة الصعبة ،زد إلى ذلك غياب المحفزات المعنوية والمادية التي يمكن أن تدفع رجل التعليم إلى هذه التضحيات في زمن غياب القيم وتدني مستويات للمسؤولية..

وبعض هذه التعليمات غامض كالقول باعتماد سبل تربوية وأساليب بيداغوجية تحقق الاحتفاظ بالمتمدرسين وكأن المهم هو الاحتفاظ بالمتعلمين لكن كيف وأين وضمن أية أجواء تربوية فلا يهم. كلمة الاحتفاظ هنا توحي بنوع من الاحتجاز القسري ربما!!.

إن منطق التعليمات والتوجيهات غير مجد في بث روح محفزة على العمل إنما المحفز على العمل والباعث على الاشتغال الإنصات الجيد لهموم الفاعلين التربويين أهل الخبرة والميدان وترجمة ذلك الإنصات إلى حلول جذرية عميقة بشحذ الهمم وتقوية الإرادة ليكون رجل التعليم صاحب الرسالة لا رهين بأجرته الشهرية.

– رسالة تذكيرية لمسؤولي قطاع التعليم

لابد من الإشارة مرة أخرى، أن التعليم ببلادنا يعتبر مما تمت الإشارة له أو من خلال كل التقارير المنجزة، يعتبر كارثة وطنية لابد من الاسراع في حوار وطني متعدد الاطراف، والجدية في في العمل لتدارك الزمن.

إن المواجهات المعلنة الان على القطاع والذي تزداد دائرته ، هي حرب شاملة على رأسمال الأمة أطفالها وشبابها.

إن سياسة الارتجال والاستعجال تدل دلالة واضحة على فشل الحكومات المتعاقبة في قيادة تغيير حقيقي أو حتى إبداعه لأنه لا مشروع له غير الاستفراد بالرأي وبالقرار.

إنه لا حل لوضعية التعليم كغيرها من وضعيات المجتمع الأخرى إلا بفك الارتباط بينه وبين سياسة ” الترقيع” ليكون التعليم في كنف الأمة من خلال حوار وطني شامل عام واضح وصريح ترجع فيه الإرادة للأمة ولعقلائها وقواها الحية بعيدا عن لهو العابثين وسفه المبذرين.

إن غياب فلسفة مجتمعية موجهة تمثل قيم المجتمع وهويته وحضارته وأسسه الوجودية سيؤدي إن استمر غيابها إلى ضياع بوصلة مسلسلات الإصلاح مهما كانت أنيقة دقيقة .

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