هزة أرضية خفيفة على بعد 31 كلم شمال شرق الحسيمة

هبة بريس

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر – بحر الألبوران، على بعد 31 كلم، داخل البحر، شمال شرق الحسيمة شمال المغرب، يوم السبت، 26 غشت، 2023 الساعة 1:34 بعد الزوال (بتوقيت غرينتش +1).

وتم تأكيد حدوث هذه الهزة التي بلغت قوتها 2.7 درجة، على عمق 24.8 كم، وذلك على خط العرض / خط الطول لمركز الزلزال: 35.3718°N / 3.6255°W (بحر الألبوران، المغرب)، بناء على بيانات RaspberryShake (وهي منصة متخصصة فيرصد الزلازل والهزات الأرضية).

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