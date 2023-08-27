هزة أرضية خفيفة على بعد 31 كلم شمال شرق الحسيمة
هبة بريس
ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر – بحر الألبوران، على بعد 31 كلم، داخل البحر، شمال شرق الحسيمة شمال المغرب، يوم السبت، 26 غشت، 2023 الساعة 1:34 بعد الزوال (بتوقيت غرينتش +1).
وتم تأكيد حدوث هذه الهزة التي بلغت قوتها 2.7 درجة، على عمق 24.8 كم، وذلك على خط العرض / خط الطول لمركز الزلزال: 35.3718°N / 3.6255°W (بحر الألبوران، المغرب)، بناء على بيانات RaspberryShake (وهي منصة متخصصة فيرصد الزلازل والهزات الأرضية).
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10 تعليقات
ربي ان تعيدنا إليك وأنت راض عنا كل الرضى ونسالك حسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
الله يحفظكم من الكوارث الطبيعية ويبعد عنكم كل سوء ومكروه يصيبكم ونطلب السلامة للجميع.
يجب على الوزارة الداخلية الاستعداد لمثل هذه الظواهر الطبيعية من ناحية بناء خيم ومستشفيات متنقلة .نطلب السلامة للجميع.
يلزم على السلطات المحلية إتخاذ الإجراءات الرقابية لأي تحسبا لحدوث زلزال آخر..
نصيحة مني هذه المنطقة معرضة دائما الزلازل لهذا يجب الحيطة والحذر او إخلاء المنازل عند كل هزة أرضية متتابعة. نطلب السلامة .
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إذا زلزلت الارض زلزالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث اخبارها….
يجب على المقاولين أن يكون تصميم البنايات السكنية من طبق واحد فقط لأنها تكون دائما معرضة للزلازل.
في نظري يجب إخلاء هذه المناطق التي تكون معرضة للزلازل وتعويضها ببنايات ضد الزلازل كما تفعل الصين…
لطفك وسترك بعبادك يآرب ونستغفرك ونتوب إليك واحفظنا من الزلازل والفتن واتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جفاف فياضانات موجة الحر الغير المسبوقة زلازل حروب غلاء المعيشة ولكن إذا رجعنا أنفسنا جيدا نجد أن كل هذه المصائب الدنيا راجع إلى اهمالنا في الدين وقلة الإيمان بالله والفساد وووووو وووووووو وغيرها اللهم اهدينا الى طريق المستقيم.