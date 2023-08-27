أسعار الخضر المرتفعة ترهق جيوب المواطنين بجهة فاس مكناس
عرفت أسعار الخضر في الآونة الأخيرة ، ارتفاعا صاروخيا ما أدى إلى استياء العديد من المواطنين وخاصة الفئة الهشة ، الذين باتوا يجدون صعوبة كبيرة في اقتناء كل ما يلزمهم من خضروات.
وحسب شهادة العديد من المواطنين، فإن ثمن البصل وصل إلى 8 دراهم، فيما تراوح ثمن الجزر ما بين 9 و 10 درهما، ووصل ثمن اللفت إلى 8 دراهم و البطاطس 8 دراهم.
القزبور والمعدنوس درهمين ونصف الطماطم 6 دراهم، النعناع 3 دراهم.
ورجح الكثير، أن تكون هذه الارتفاعات في أسعار الخضر بالمغرب، لها علاقة بالارتفاعات الأخيرة المتتالية لأسعار المحروقات.
وأشارت مصادر مهنية، إلى أن أسعار الخضر ارتفعت بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت أسواق الخضر والفواكه زيادات متتالية.
وتراوحت الزيادات بين درهمين وثلاثة دراهم، وهمّت مجموعة من الخضر الأساسية في الموائد المغربية، خاصة البطاطس والبصل والجزر، وهو ما أرجعه تجار الجملة إلى ارتفاع أسعار المحروقات
11 تعليقات
المتهمان الحقيقيان هما التصدير. والجشع اما المحروقات فبريئة لانه لا يعقل ان شاحنة تحمل ٣٠ طن من الخضر يعني 30 000 كلغ تستهلك ما سيترتب عنه زيادة درهمان او تلاثة على كل كلغم واخا يجييها من اقاصي سيبيريا
أين هو دعم الحكومة تجاه المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ، اللهم هذآ منكر في حق الشعب المغربي….؟؟؟
لنا الله لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت فعلا حالتنا حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن مقبلين على الدخول المدرسي والمواطن البسيط يعاني من صمت…
يريدون تجويع وتفقير الشعب المغربي البسيط ونحن لدينا خيرات البلاد لا تعد ولا تحصى ولكن التصدير هو المسبب الرئيسي في ذالك..
يجب على الحكومة بالتدخل الفوري من أجل حماية المستهلك من هذه الأسعار الملتهبة التي ارهقت جيوب المواطنين….
نحن مقبلين على الدخول المدرسي يجب ان تراعيوا حالة المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله والله هذآ حرام في حق الشعب المغربي.
إلى أي حد تريدون ان تصلوا بنا جيوبنا فارغة تريدون ان تكثر ظاهرة التسول اتقوا الله فينا…
يجب على الشعب المغربي بتنظيم وقفات احتجاجية تضامنية ومقاطعة الأسواق حتى تجد الحكومة حلا مناسبا يرضي الجميع.ولكم واسع النظر..
أسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك والمحروقات واللحوم الحمراء والبيضاء وووووو وووووووو وغيرها والحكومة لم تحرك ساكنا ما كفايا استنهار بنفسيتنا.
يجب على الحكومة تحسين مستوى المعشي والزيادة في الأجور وانخفاض في الأسعار الملتهبة هذا هو المعقول والتغيير والاصلاحات وليس كلام حبر على ورق فقط .
كلنا نعاني من الهشاشة والبطالة والفقر والكل يلغي بلغاه ولا أحدا يحرك ساكنا والاوضاع تزداد في تدهور ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.