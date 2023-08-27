أسعار الخضر المرتفعة ترهق جيوب المواطنين بجهة فاس مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

عرفت أسعار الخضر في الآونة الأخيرة ، ارتفاعا صاروخيا ما أدى إلى استياء العديد من المواطنين وخاصة الفئة الهشة ، الذين باتوا يجدون صعوبة كبيرة في اقتناء كل ما يلزمهم من خضروات.

وحسب شهادة العديد من المواطنين، فإن ثمن البصل وصل إلى 8 دراهم، فيما تراوح ثمن الجزر ما بين 9 و 10 درهما، ووصل ثمن اللفت إلى 8 دراهم و البطاطس 8 دراهم.

القزبور والمعدنوس درهمين ونصف الطماطم 6 دراهم، النعناع 3 دراهم.

ورجح الكثير، أن تكون هذه الارتفاعات في أسعار الخضر بالمغرب، لها علاقة بالارتفاعات الأخيرة المتتالية لأسعار المحروقات.

وأشارت مصادر مهنية، إلى أن أسعار الخضر ارتفعت بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت أسواق الخضر والفواكه زيادات متتالية.

وتراوحت الزيادات بين درهمين وثلاثة دراهم، وهمّت مجموعة من الخضر الأساسية في الموائد المغربية، خاصة البطاطس والبصل والجزر، وهو ما أرجعه تجار الجملة إلى ارتفاع أسعار المحروقات

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