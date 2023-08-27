بعد جدل القبلة.. مصير روبياليس في يد القضاء الإسباني

هبة بريس _ وكالات

سيكون مصير رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، الذي أوقفه الاتحاد الدولي للعبة، السبت، لتقبيله اللاعبة، جيني هيرموسو، على شفتيها بعد التتويج بلقب مونديال السيدات في سيدني، بيد القضاء الإسباني، الذي قد يقرر، الإثنين، إيقافه، في انتظار قرار بشأن احتمال عدم أهليته.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية ستجتمع، الإثنين، لدراسة طلب الحكومة بتعليق مهام رئيس الاتحاد الإسباني بصورة مؤقتة.

وقال وزير الرياضة الإسباني، ميكيل إيسيتا، في مقابلة مع صحيفة “إل بايس”، السبت: “سنطلب من المحكمة الإدارية الرياضية الاجتماع الإثنين. إذا قبلت شكوى الحكومة، فسنشرع على الفور في تعليق مهام الرئيس”.

كما قدم المجلس الرياضي الأعلى، وهو هيئة حكومية، شكوى أمام المحكمة الإدارية ضد روبياليس، الجمعة، بسبب “مخالفات خطيرة للغاية”، وطلب من المحكمة الإذن بإيقافه في انتظار حل هذه الشكوى.

وقال المحامي الرياضي، توني روكا، في مقابلة، الأحد، مع التلفزيون الإسباني الرسمي: “العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة هي فرض غرامة مالية، أو عدم الأهلية، لمدة تتراوح بين عامين و15 عاما”.

وكان الاتحاد الدولي قد قرر، السبت، “إيقاف لويس روبياليس مؤقتا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي”، بعد يومين من فتح تحقيق تأديبي ضده.

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الإيقاف سيستمر لمدة 90 يوما على الأقل، في انتظار سير الإجراءات المفتوحة ضد الإسباني، فيما مُنع روبياليس (46 عاما) وأعضاء الاتحاد من الاتصال بهيرموسو والمقربين منها.

4 شكاوى جنائية

وعلى المستوى الجنائي، يواجه روبياليس 4 شكاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي تلقاها مكتب المدعي العام الإسباني، الجمعة، لكن لم يأتِ أي منها من اللاعبة حتى الآن، وبالتالي فإن فرص نجاحه ضئيلة.

وأثار روبياليس غضبا دوليا عندما قام بتقبيل هيرموسو في 20 أغسطس، خلال حفل توزيع ميداليات بطولة العالم للسيدات.

وخلافا للتوقعات، رفض روبياليس الاستقالة خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، الجمعة، ورد بالقول إن هذه القبلة كانت “بالتراضي”.

من جانبها، نفت اللاعبة رقم 1، ذلك في بيان نشرته الجمعة، قائلة: “شعرت بالضعف وأني ضحية عدوان عمل متهور ومتحيز جنسيا، في غير مكانه ودون أي موافقة من جانبي”.

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا، السبت، أكد فيه أن هيرموسو “تكذب في كل تصريحاتها ضد الرئيس”، قبل أن تتم إزالة البيان من موقع الاتحاد على الإنترنت.

وأشار الاتحاد الإسباني أيضا إلى أن نائب الرئيس، بدرو روشا جونكو، سيتولى مهام رئاسة الاتحاد مؤقتا أثناء إيقاف روبياليس

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