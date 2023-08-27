تشغيل محطة تحلية مياه البحر لتأمين حاجيات آسفي من الماء الشروب

2023-08-27 / 11:44
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والماء، الشروع في تشغيل محطة تحلية مياه البحر بآسفي تدريجيا، بهدف إنتاج ما يقدر بعشر ملايين متر مكعب من مياه الشرب في سنة 2023.

وأفادت الوزارة بأنه “سيتم سنة 2023 على صعيد إنتاج الماء الشروب، تأمين 10 ملايين متر مكعب من مياه التحلية لمدينة آسفي و30 مليون متر مكعب لمدينة الجديدة، وذلك تفعيلا لمذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لتزويد آسفي والجديدة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، تم توقيعها في 05 يوليوز 2023 برئاسة رئيس الحكومة.

وفي بلاغ لها ، أوضحت وزارة التجهيز والماء أن “هذا المشروع الذي رأى النور بفضل التزام وتعاون الأطراف المعنية، يهدف إلى ضمان إمداد مستدام بمياه الشرب في سياق التغيرات المناخية الذي تشهد فيه الموارد المائية الاعتيادية تقلصا متزايدا”.

ويمنح عقد الامتياز، السالف الذكر، حق تحلية مياه البحر لـOCP GREEN WATER من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية اعتمادا على المجهودات المبذولة لاستعمال آخر التكنولوجيات في هذا المجال واللجوء للطاقة المتجددة إلى جانب البحث والتطوير”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “تفعيلا لهذه الاتفاقية، الموقعة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 12 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر حول اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية لتلبية حاجيات المملكة من الماء، تم الشروع في تشغيل محطة تحلية مياه البحر بآسفي تدريجيا، بهدف إنتاج ما يقدر بعشر ملايين متر مكعب من مياه الشرب في سنة 2023

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تعليق واحد

  1. سلام عليكم
    هذه المحطة ليست من أجل المواطنين كما يدعون.بل من أجل مكتب الفوسفاط

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