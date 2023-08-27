مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأميركية في تحطم طائرة عسكرية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت قوة التناوب البحرية – داروين الأميركية، الأحد، مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية “المارينز”، وإصابة 5 بجروح خطيرة، في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية على جزيرة أسترالية نائية، شمال البرّ الرئيسي، أثناء تدريبات مشتركة.

وأكد مسؤول في مشاة البحرية في بيان، أن الطائرة، وهي من طراز “أوسبري”، كان على متنها “ما مجموعه 23 عنصرا”.

وأضاف: “تأكد مقتل 3 منهم، بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى رويال داروين (شمال أستراليا)، في حالة خطرة

وكانت وزارة الدفاع الأسترالية قد أكدت في وقت سابق، أنه “في هذه المرحلة المبكرة الحرجة، ينصّب تركيزنا على الاستجابة للحادث وسلامة كل من على صلة به”، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي جندي أسترالي من ضمن هؤلاء.

وأكد المسؤول العسكري الأميركي أن عمليات الإنقاذ “لا تزال مستمرة”، مشيرا إلى فتح تحقيق في أسباب الحادث.

وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن أسفه للحادث “المأساوي”، مؤكدا أن السلطات “تعمل على محاولة فهم أسباب وقوعه”. وقال للصحفيين: “نريد أن نتأكد من أن المعلومات التي نقوم بتوفيرها دقيقة بالكامل”.

وكانت خدمات الإسعاف قد أشارت في وقت سابق إلى “تحطم طائرة” في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البرّ الأسترالي، بينما أكدت شبكة “إيه بي سي” إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة “أوسبري” قرب جزر تيوي.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأميركي والأسترالي، بمشاركة آلاف الجنود، إضافة إلى قوات من دول أخرى كإندونيسيا والفلبين.

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