خطأ في تصويب بندقية ” تبوريدة” ينتهي بمقتل ” حصان” بتزنيت
ع اللطيف بركة : هبة بريس
فقد أحد الفرسان المشاركين في مهرجان التبوريدة التي احتضنته مدينة تيزنيت، الاسبوع الجاري، بالتزامن مع مهرجان ” تيميزار ” ، السيطرة على ” بندقيته” وعن طريق الخطأ، أصاب حصانه بطلق ناري.
وقد خلف هذا الحادث، حزن لمن عاينه من جمهور المهرجان، وبكاء للفارس الذي فقد حصانه الوحيد، بعد أن كان رفيقه في عدد من محطات مهرجانات التبوريدة بمناطق متعددة من المغرب، قبل أن ينتهي به الحال بطلق ناري عن طريق الخطأ.
ونادرا ما تقع في مواسم ” التبوريدة” احداث مماثلة، كما وقع مؤخرا بمهرجان للتبوريدة بجماعة “ايت ايمور” نواحي مراكش، حيث سقط بندقية الفارس اسفل بطن الحصان بالخطأ، وبعد أن تعثرت بها حوافر الحصان إصابته بطلق ناري، حتى الموت .
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13 تعليقات
لقد أصبح من الضروري، بعد توالي مثل هذه الحوادث المؤسفة،أخذ مزيد من الحيطة و الحذر و الضمانات التكوينية لدى الفرسان من أجل المشاركة في هذه المهرجانات ، وضع شروط و توفير كل الضمانات و شكرا
ما نراه هو انه أهل الصنعةسلموها لمن لا يتقنها لم نكن نسمع هذه المآسي يوم كانت طينة الخيالة و الفرسان أصيلة اما و قد ارتمى عليها من هب و دب فانتظر الساعة.
المرجو توقيف هاد التبوريدة تفزعون الصغار والكبار وتسببون الازعاج للزوار بالطلقت النارية وتهددون أمن وسلامة الفرسان والمتفرجين كفة
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم الهم صاحبه الصبر والسلوان لأنه كان اكثر من روحه..
المشكل الكبير هو أننا لا زلنا نحتفل بالمواسم والمهرجانات التي تبدر فيها أموال الشعب المغربي ونحن نعيش أزمة صعبة فكيف يعقل هذا ؟؟؟؟؟
ما أثار انتباهي هو كيف وقع هذا الخطأ الذي ارتكبه الفارس بقتل حصانه سؤال يتطلب إجابته ومحير جدآ ؟؟؟؟؟؟؟
لقد أثر علينا موت هذا الحصان بشكل كبير جدا لأنه روح الله ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون .
التبوريدة تراث مغربي أصيل يجب الحفاظ عليها لأنها موروتة من جد الى أب الى ابن…
لا يمكن الاستغناء عن التبوريدة لانها غرست في دم المغاربة.. اللهم صبر صاحبه الصبر والسلوان يآرب.
نسأل الله أن يرزقنا واياكم الصحة والعافية وأن يحفظ الله هؤلاء الفرسان من أي سوء ومكروه يصيبهم.
الموت لاتعلم إذا جاء أجل سوداء كان إنسان أو حيوان ولكن للاسف الشديد ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة.
كل سنة يقع في هذه المواسم مثل هذه الحوادث المؤلمة والمحزنة ويذهب فيها ضحيا سواء فارس او حصان ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…..
ما أجمل التبوريدة ولكن يجب ان تنتهي بسلام حتى تعم الفرحة لجميع الفرسان..