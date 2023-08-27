خطأ في تصويب بندقية ” تبوريدة” ينتهي بمقتل ” حصان” بتزنيت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فقد أحد الفرسان المشاركين في مهرجان التبوريدة التي احتضنته مدينة تيزنيت، الاسبوع الجاري، بالتزامن مع مهرجان ” تيميزار ” ، السيطرة على ” بندقيته” وعن طريق الخطأ، أصاب حصانه بطلق ناري.

وقد خلف هذا الحادث، حزن لمن عاينه من جمهور المهرجان، وبكاء للفارس الذي فقد حصانه الوحيد، بعد أن كان رفيقه في عدد من محطات مهرجانات التبوريدة بمناطق متعددة من المغرب، قبل أن ينتهي به الحال بطلق ناري عن طريق الخطأ.

ونادرا ما تقع في مواسم ” التبوريدة” احداث مماثلة، كما وقع مؤخرا بمهرجان للتبوريدة بجماعة “ايت ايمور” نواحي مراكش، حيث سقط بندقية الفارس اسفل بطن الحصان بالخطأ، وبعد أن تعثرت بها حوافر الحصان إصابته بطلق ناري، حتى الموت .

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