رياح قوية وعواصف رعدية تسبب أضراراً بإيطاليا

2023-08-27 / 09:49
10

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

تعيش إيطاليا حالة جوية متقلبة منذ أمس السبت وعلى مدار اليوم، بسبب كثرة هطول الأمطار والعواصف الرعدية الشديدة التي تضرب البلاد بشكل كبير مع رياح شديدة.

وشهدت العديد من المناطق الإيطالية تساقط أمطار طوفانية، حيث أدت إلى تشكل السيول التي غمرت شوارع رئيسية في العديد من المدن، مما تسبب في حدوث حالة من الهلع وعدم انتظام الحركة وسط تحذيرات من الدفاع المدني الإيطالي للمواطنين بضرورة توخي الحذر.

وسببت العاصفة إلحاق أضرار جسيمة بالسيارات والأشجار، وشهدت الطرقات تكدس للسيارات التي أوقفت حركة المرور بسبب العاصفة الرعدية ، وفق ما اطلعت عليه هبة بريس صباح اليوم.

​وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع بإقليم لومبارديا لعدة ساعات بسبب سوء أحوال الطقس، حيث لم تتمكن فرق الإنقاذ من البدء بمهامها بشكل فوري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتساع مساحة حرائق كندا والسلطات تبدأ عملية إجلاء السكان

اتساع مساحة حرائق كندا والسلطات تبدأ عملية إجلاء السكان

2023-08-27 / 19:11
Photo of أزمة سد النهضة.. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة

أزمة سد النهضة.. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في…

2023-08-27 / 17:21
Photo of “وشاحك”.. إيران تلاحق مغنيا بعد فيديو للنساء الشجاعات

“وشاحك”.. إيران تلاحق مغنيا بعد فيديو للنساء الشجاعات

2023-08-27 / 16:46
Photo of شرطة لندن في حالة تأهب بعد “اختراق” في نظام تكنولوجيا معلومات

شرطة لندن في حالة تأهب بعد “اختراق” في نظام…

2023-08-27 / 13:57
Photo of لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة يفغيني بريغوجين

لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة يفغيني بريغوجين

2023-08-27 / 13:25
Photo of مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأميركية في تحطم طائرة عسكرية

مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأميركية في تحطم…

2023-08-27 / 11:23
Photo of ناسا.. انطلاق مهمة لتغيير طاقم رواد محطة الفضاء الدولية

ناسا.. انطلاق مهمة لتغيير طاقم رواد محطة الفضاء الدولية

2023-08-27 / 10:04
Photo of قــ..ــتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية فلوريدا الأمريكية

قــ..ــتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية فلوريدا الأمريكية

2023-08-26 / 23:37
Photo of البرلمان العربي يرحب بخطوة دنماركية لحظر الإساءة للأديان

البرلمان العربي يرحب بخطوة دنماركية لحظر الإساءة للأديان

2023-08-26 / 22:29
Photo of اسبانيا ..إدانة شابين مغربيين اغــ..ـتصبا سيدة بعد استدراجها بذريعة العمل

اسبانيا ..إدانة شابين مغربيين اغــ..ـتصبا سيدة بعد استدراجها بذريعة…

2023-08-26 / 21:41

‫10 تعليقات

  1. يآ رب السلامة لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يآرب.

  2. خلال هذه السنوات الأخيرة شهد العالم تغيرات المناخ مما شهد ارتفاع في درجات الحرارة .

  6. لقد أصبحنا في زمن كثرت فيه الفواحش والمناكر والفساد والعجائب والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وووووو وووووووو وغيرها يآرب استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. اللهم احفظ جاليتنا المغربية الموجودة بالديار الإيطالية وجميع المسلمين والمسلمات الموجودون هناك يآرب .

  8. كل شيء يتعوض ويتم إصلاحه إلا الأرواح البشرية لا يمكن تعويضها ، اللهم سترك ولطفك بعبادك ياأرحم الراحمين.

  9. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال..) صدق الله العظيم.

  10. وارسلنا الرياح لواقح ، فانزلنا من السماء ماءا فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق