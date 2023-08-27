رياح قوية وعواصف رعدية تسبب أضراراً بإيطاليا
عبد اللطيف الباز – هبة بريس
تعيش إيطاليا حالة جوية متقلبة منذ أمس السبت وعلى مدار اليوم، بسبب كثرة هطول الأمطار والعواصف الرعدية الشديدة التي تضرب البلاد بشكل كبير مع رياح شديدة.
وشهدت العديد من المناطق الإيطالية تساقط أمطار طوفانية، حيث أدت إلى تشكل السيول التي غمرت شوارع رئيسية في العديد من المدن، مما تسبب في حدوث حالة من الهلع وعدم انتظام الحركة وسط تحذيرات من الدفاع المدني الإيطالي للمواطنين بضرورة توخي الحذر.
وسببت العاصفة إلحاق أضرار جسيمة بالسيارات والأشجار، وشهدت الطرقات تكدس للسيارات التي أوقفت حركة المرور بسبب العاصفة الرعدية ، وفق ما اطلعت عليه هبة بريس صباح اليوم.
وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع بإقليم لومبارديا لعدة ساعات بسبب سوء أحوال الطقس، حيث لم تتمكن فرق الإنقاذ من البدء بمهامها بشكل فوري.
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10 تعليقات
يآ رب السلامة لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يآرب.
خلال هذه السنوات الأخيرة شهد العالم تغيرات المناخ مما شهد ارتفاع في درجات الحرارة .
هل هناك تعويضات على هذه الأضرار الناجمة عن حوادث الطبيعية ؟؟؟
يجب الحيطة والحذر من الصواعق الرعدية التي تسبب في بعض الأحيان الموت.
الحمدلله على ما اعطى وهو على كل شيء قدير لاهروب منه.
لقد أصبحنا في زمن كثرت فيه الفواحش والمناكر والفساد والعجائب والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وووووو وووووووو وغيرها يآرب استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم احفظ جاليتنا المغربية الموجودة بالديار الإيطالية وجميع المسلمين والمسلمات الموجودون هناك يآرب .
كل شيء يتعوض ويتم إصلاحه إلا الأرواح البشرية لا يمكن تعويضها ، اللهم سترك ولطفك بعبادك ياأرحم الراحمين.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال..) صدق الله العظيم.
وارسلنا الرياح لواقح ، فانزلنا من السماء ماءا فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين..