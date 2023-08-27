رياح قوية وعواصف رعدية تسبب أضراراً بإيطاليا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

تعيش إيطاليا حالة جوية متقلبة منذ أمس السبت وعلى مدار اليوم، بسبب كثرة هطول الأمطار والعواصف الرعدية الشديدة التي تضرب البلاد بشكل كبير مع رياح شديدة.

وشهدت العديد من المناطق الإيطالية تساقط أمطار طوفانية، حيث أدت إلى تشكل السيول التي غمرت شوارع رئيسية في العديد من المدن، مما تسبب في حدوث حالة من الهلع وعدم انتظام الحركة وسط تحذيرات من الدفاع المدني الإيطالي للمواطنين بضرورة توخي الحذر.

وسببت العاصفة إلحاق أضرار جسيمة بالسيارات والأشجار، وشهدت الطرقات تكدس للسيارات التي أوقفت حركة المرور بسبب العاصفة الرعدية ، وفق ما اطلعت عليه هبة بريس صباح اليوم.

​وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع بإقليم لومبارديا لعدة ساعات بسبب سوء أحوال الطقس، حيث لم تتمكن فرق الإنقاذ من البدء بمهامها بشكل فوري.

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