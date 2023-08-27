مبابي وأسينسيو يقودان سان جيرمان لتحقيق أول فوز في “الليغ1

حقق فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت أول فوز له في الموسم الجديد من المسابقة.

وتمكن باريس سان جيرمان من حسم مواجهة القمة أمام ضيفه لونس، وصيف الموسم الماضي، 3-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وسجل كل من الإسباني ماركو أسينسيو (45) وكيليان مبابي (52 و90+1) أهداف الفريق الباريسي الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم في الليغ 1، فيما كان هدف لونس الوحيد بواسطة مورغن غيلافوغي في الدقيقة 90+5.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد لانس عند نقطة واحدة، ليتأزم الموقف مع وصيف الموسم الماضي.

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