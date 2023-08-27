Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi celebrates with Inter Miami's US midfielder #30 Bejamin Cremaschi after scoring his team's second goal during the Major League Soccer 2023 match between Inter Miami and New York Red Bulls at the Red Bull arena in Harrison, New Jersey, August 26, 2023. (Photo by KENA BETANCUR / AFP)

البديل ميسي” يسجل هدفه الأول في الدوري الأميركي

2023-08-27 / 09:25
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هبة بريس _ رياضة

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفه الأول في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، بعد نزوله بديلا، ليساهم في فوز إنتر ميامي 2-صفر على مضيفه نيويورك رد بولز، أمام جمهور مفعم بالحماس، الليلة الماضية.

وسدد ميسي، الذي نزل في الدقيقة 60، في المرمى الخالي، بعد تبادل الكرة مع بنجامين كريماشي.

وهذا الهدف 11 للنجم الأرجنتيني في جميع المسابقات منذ انضمامه لميامي في 15 يوليو الماضي، كما حقق ميامي فوزه الأول بالمسابقة منذ 13 مايو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقبل وصول ميسي، خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في 6 مباريات فقط، مقابل 3 تعادلات في الدوري، ليبقى قابعا في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي.

ولم يجر ميسي تدريبات إحماء، لكن الجماهير هتفت باسمه في الدقائق الأولى، وتكرر ذلك في الدقيقة 35، قبل أن يحرز الوافد الجديد دييغو غوميز الهدف الأول

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