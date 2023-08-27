طقس الأحد.. تشكل سحب منخفضة مع نزول قطرات مائية

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية، اليوم الأحد، باستمرار الطقس نسبيا حار بالسهول الداخلية، والجنوب الشرقي، وداخل سوس والأقاليم الجنوبية.

ومن المنتظر نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية بمناطق الأطلس الكبير والجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالمناطق الساحلية الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى تناثر حبات من الرمال بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية.

وستلاحظ هبات لرياح قوية شيئا ما بالسهول المحيطية الوسطى، والمنطقة الشرقية، وجنوب الأقاليم الصحراوية.

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