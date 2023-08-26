قــ..ــتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية فلوريدا الأمريكية

2023-08-26 / 23:37
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هبة بريس - وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية إن عدة أشخاص لقوا مصرعهم بإطلاق الرصاص يوم السبت داخل متجر “دولار جنرال” في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.
وصرحت عمدة المدينة دونا ديغان لمحطة تلفزيون “WJXT”، بأنه “هناك عدد من الوفيات داخل المتجر”، لكنها لم تذكر رقما محددا.

وأضافت ديغان للمحطة “هذا غير مقبول.. إن إطلاق النار مرة واحدة أمر كثير جدا، لكن من الصعب جدا تحمل عمليات إطلاق النار الجماعية هذه”.

وذكرت وسائل الإعلام أن العديد من ضباط الشرطة متواجدون في المنطقة القريبة من جامعة إدوارد ووترز.

من جهتها وصفت جوكوبي بيتمان وهي من أعضاء مجلس مدينة جاكسونفيل، الواقعة بأنها مأساة، وقالت إنها تعتقد أن المشتبه به قتل.

وأشار موقع “نيوز نيشون” الأمريكي إلى أن وسائل إعلام محلية أفادت بأن إطلاق النار في متجر “دولار جنرال” بجاكسونفيل أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

جدير بالذكر أن عملية إطلاق النار اليوم حدثت بعد 5 سنوات من اليوم الذي فتح فيه مسلح النار خلال بطولة لألعاب الفيديو في جاكسونفيل، مما أسفر عن مقتل شخصين قبل أن يطلق النار على نفسه.

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