ضمن قائمة 10 بلدان الأولى ..تقرير يكشف نسبة رفض طلبات المغاربة للحصول على “شنغن”

2023-08-26 / 22:03
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هبة بريس - متابعة

أظهر تقرير نشره موقع “شنغن فيزا أنفو”، البلدان التي سجلت أكثر حالات رفض طلبات تأشيرة “شنغن” حيث حل المغرب في المركز التاسع بين عدد من الدول التي تقدم طلبات الحصول على هذه التأشيرة .

وأورد التقرير أن طلبات المغاربة لتأشيرة “شنغن” بلغت 315 حالة رفض لكل 100 ألف نسمة، وبلغ العدد الإجمالي للمتقدمين المرفوضين 119346، وهذا يعني أن 45.7 في المائة من طلبات المغاربة قوبلت بالرفض.

وأضاف التقرير أن دولة الرأس الأخضر سجلت أكبر عدد من حالات رفض طلبات تأشيرة شنغن في عام 2022، حيث تم تسجيل 844 حالة رفض لكل 100 ألف شخص، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة من هؤلاء المواطنين 17572، يليها كوسوفو وسورينام في المرتبة الثانية والثالثة من حيث أعلى نسبة رفض لطلبات التأشيرة للفرد، مع 722 و548 رفضًا لكل 100 ألف نسمة، على التوالي .

كما سجلت الإمارات العربية المتحدة 442 حالة رفض لكل 100 ألف شخص، في حين تم رفض 22.4 في المائة من السكان للحصول على تأشيرات، مما يشير إلى أن كل شخص رابع تلقى رفضًا في طلباتهم، وفي المجمل، تم رفض 42105 طلبات مقدمة من إماراتيين في عام 2022.

أما بخصوص الجزائريين والتونسيين واللبنانيين. وبشكل إجمالي، تم رفض 393 طلب تأشيرة لكل 100 ألف شخص في الجزائر، يليها 392 رفضًا مسجلاً بين المتقدمين التونسيين و340 بين اللبنانيين.

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تعليق واحد

  1. المقال يجهل ابجديات الرياضيات:
    315 حالة رفض لكل 100 ألف نسمة، وبلغ العدد الإجمالي للمتقدمين المرفوضين 119346، وهذا يعني أن 45.7 في المائة!!!
    اي ان 37 887 619,047619 من المغاربة قد تقدموا بطلبات الفيزا! اكثر من عدد سكان المغرب؟؟ اما نسبة 45.7 ؟!!!

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