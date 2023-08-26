اسبانيا ..إدانة شابين مغربيين اغــ..ـتصبا سيدة بعد استدراجها بذريعة العمل
هبة بريس - متابعة
قالت مصادر اعلامية اسبانية أن محكمة بمدينة أوريولة ، أدانت شابين مغربيين، بالسجن، على خلفية اتهامهما بتنفيذ جريمة اعتداء جنسي مصحوبة بالسرقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين المغربيين البالغين من العمر 30 و 32 سنة قاما باستدراج سيدة بعدما منحاها وعود زائفة بتوفير عمل مستغلين وضعيتها الصعبة قبل أن يقوما باغتصابها .
واسترسلت المصادر، “إن المتهمان نجحا في التحايل على السيدة الضحية، وقاما باستدراجها إلى إحدى المناطق المعزولة تحت ذريعة تقديم عرض عمل”.
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