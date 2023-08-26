التعادل الإيجابي يحسم مباراة أولمبيك آسفي وحسنية أكادير

هبة بريس - و م ع

تعادل فريق أولمبيك آسفي مع ضيفه حسنية أكادير بهدف لمثله (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت 26 غشت، بملعب المسيرة الخضراء بآسفي، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية “إينوي” للقسم الأول.

وسجل هدف الضيوف اللاعب محمد بخاش في الدقيقة 82، قبل أن يسجل اللاعب بونيفاس هابة هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي (90+2).

وفي مباراة ثانية، سيواجه مساء اليوم فريق اتحاد تواركة فريق نهضة الزمامرة.

وفاز فريق المغرب الفاسي أمس الجمعة برسم الجولة نفسها من البطولة الوطنية الاحترافية (إينوي) للقسم الأول، على المغرب التطواني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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