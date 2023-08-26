حاريث ينضاف لقائمة مصابي المنتخب الوطني قبل مواجهتي ليبيريا وبوركينافاسو

هبة بريس : رياضة

انضاف الدولي المغربي أمين حاريث، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي لقائمة مصابي المنتخب الوطني قبل مواجهتي ليبيريا وبوركينافاسو خلال فترة التوقف الدولي لشهر شتنبر القادم.

وخرج حاريث مصابا في الجولة الثانية من مباراة فريقه ضد بريست، اليوم السبت، في الدوري الفرنسي، ما يجعل مشاركته في المباراتين القادمتين للمنتخب الوطني مهددة.

وتضم حاليا قائمة مصابي المنتخب الوطني إلى جانب أمين حاريث كلا من منير المحمدي وسفيان بوفال وآدم ماسينا.

ومعلوم أن المنتخب الوطني سيلتقي مع ليبيريا في تصفيات كأس أمم أفريقيا بمدينة أكادير، على أن يلتقي مع منتخب بوركينافاسو في مباراة ودية بمدينة لانس الفرنسية.

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