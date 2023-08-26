مطالب برلمانية باعتماد الطاقة المتجددة في الإدارات العمومية بدل الكهرباء

هبة بريس - الرباط

طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد الأمين حرمة الله، من الحكومة المغربية الاستغناء عن الكهرباء واعتماد الطاقات المتجددة في الادارات العمومية .

وقال حرمة الله في سؤال موجه لوزير الانتقال الطاقي أن الطاقة المتجددة “أصبحت بديلا للطاقة الكهربائية …في وقت يعرف استعمالا مفرطا للكهرباء بالمصالح المركزية للوزارات والمصالح الخارجية”

ودعا حرمة الله الحكومة الى الكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لحكامة جيدة للكهرباء واستبداله بالطاقات البديلة.

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