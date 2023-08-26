مراكش: السيطرة على حريق سوق الجملة والخسائر كبيرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكن رجال الوقاية المدنية بمراكش ، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بسوق الجملة للخضر والفواكه بمنطقة سيدي غانم بمراكش، اليوم السبت 26 غشت الجاري.

الحادث أحدث استنفارا امنيا كبيرا، حيت حلت بمنطقة سيدي غانم، جل فرق الاطفاء والسلطات المحلية، مباشرة بعد اندلاع الحريق في بدايته بمستودع لتجميع الصناديق التابع لسوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة المذكورة والذي امتد ليطال اجزاء كبيرة من السوق مخلفا خسائر مادية كبيرة.

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