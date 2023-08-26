كلميم : وفاة عروسة يوم زفافها والأمن يحقق

2023-08-26 / 19:34
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحول حفل زفاف أقيم بمدينة كلميم ، الى مآتم ، بعدما فارقت العروس وهي شابة في الثلاثينات من عمرها الحياة ليلة زفافها.

مصادر محلية رجحت عملية تسمم لم تعرف بعد حيثياته وظروفه، بينما مصادر متطابقة تقول أن الحادث عرضي، فيما باشرت المصالح الأمنية بكلميم، تحقيقا معمقا، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الهالكة .

مصادر محلية ، قالت أن العروس وخلال منتصف حفل زفافها أحست بمغص في بطنها، قبل أن يتم نقلها بسرعة صوب المستشفى، لتفارق الحياة، فيما الحادث خلف صدمة لدى الأقارب والمدعوين.

وأثارت حالتها الصحية شكوك الطبيب المداوم، حيث إن حالتها تبدو وكأنها أصيبت بتسمم غذائي. أثر على جهازها الهضمي، وهي الشكوك التي قادت الطبيب إلى إشعار الشرطة بهذه الواقعة. حيث تدخلت على الفور بتعليمات من النيابة العامة لتحديد ملابسات الوفاة، حيث فتحت عناصر الشرطة العلمية والتقنية تحقيقا موسعا لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وتحديد الأطراف المحتمل تدخلها في هذه الوفاة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : حجز أزيد من 12 ألف قنينة خمور مهربة كانت في طريقها الى الأقاليم الجنوبية

أكادير : حجز أزيد من 12 ألف قنينة خمور…

2023-08-26 / 19:13
Photo of طرفاية : النعاس في السياقة يخلف وفاة شابتين وجرح ثلاثة آخرين

طرفاية : النعاس في السياقة يخلف وفاة شابتين وجرح…

2023-08-26 / 19:10
Photo of طنجة.. توقيف شخصين لتورطهما في ترويج المخدرات القوية

طنجة.. توقيف شخصين لتورطهما في ترويج المخدرات القوية

2023-08-26 / 18:51
Photo of رئيسة البرلمان الأنديني تشيد بدور المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب

رئيسة البرلمان الأنديني تشيد بدور المغرب في تعزيز التعاون…

2023-08-26 / 18:35
Photo of ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات لمتاقشة تدابير إنجاح الدخول الجامعي

ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات لمتاقشة تدابير إنجاح الدخول الجامعي

2023-08-26 / 16:37
Photo of الأميرة للا حسناء تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم الصيفي

الأميرة للا حسناء تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم…

2023-08-26 / 16:10
Photo of في أوج الأزمة.. جماعات تتنافس لتنظيم المهرجانات

في أوج الأزمة.. جماعات تتنافس لتنظيم المهرجانات

2023-08-26 / 15:35
Photo of طنجة ..توقيف شخصين أحدهما جزائري لعدم الامتثال والسياقة الاستعراضية

طنجة ..توقيف شخصين أحدهما جزائري لعدم الامتثال والسياقة الاستعراضية

2023-08-26 / 14:11
Photo of صخور الرحامنة.. تسليم شاحنات وآليات جديدة وانطلاق مهرجان الرمى والطلبة والخيالة

صخور الرحامنة.. تسليم شاحنات وآليات جديدة وانطلاق مهرجان الرمى…

2023-08-26 / 13:36
Photo of انتحل صفة مسؤول سامي للنصب على مواطنين.. اعتقال شخص بالبيضاء

انتحل صفة مسؤول سامي للنصب على مواطنين.. اعتقال شخص…

2023-08-26 / 12:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق