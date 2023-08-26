كلميم : وفاة عروسة يوم زفافها والأمن يحقق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحول حفل زفاف أقيم بمدينة كلميم ، الى مآتم ، بعدما فارقت العروس وهي شابة في الثلاثينات من عمرها الحياة ليلة زفافها.

مصادر محلية رجحت عملية تسمم لم تعرف بعد حيثياته وظروفه، بينما مصادر متطابقة تقول أن الحادث عرضي، فيما باشرت المصالح الأمنية بكلميم، تحقيقا معمقا، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الهالكة .

مصادر محلية ، قالت أن العروس وخلال منتصف حفل زفافها أحست بمغص في بطنها، قبل أن يتم نقلها بسرعة صوب المستشفى، لتفارق الحياة، فيما الحادث خلف صدمة لدى الأقارب والمدعوين.

وأثارت حالتها الصحية شكوك الطبيب المداوم، حيث إن حالتها تبدو وكأنها أصيبت بتسمم غذائي. أثر على جهازها الهضمي، وهي الشكوك التي قادت الطبيب إلى إشعار الشرطة بهذه الواقعة. حيث تدخلت على الفور بتعليمات من النيابة العامة لتحديد ملابسات الوفاة، حيث فتحت عناصر الشرطة العلمية والتقنية تحقيقا موسعا لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وتحديد الأطراف المحتمل تدخلها في هذه الوفاة.

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